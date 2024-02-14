Бахрейн нарастил турпоток в Россию

Турпоток из Бахрейна в Россию с начала года вырос в 1,5 раза. Со 2 июня авиакомпания запускает еженедельные чартерные рейсы в Сочи.

Глава министерства экономического развития РФ Максим Решетников на встрече с главой Минтуризма Бахрейна Фатимой бинт Джаафар Ас-Сайрафи заявил об увеличении туристического потока из Королевства в Россию.

Руководитель ведомства заявил, что в 2024 году туристический поток из Бахрейна в Россию по сравнению с показателями 2023 года увеличился в пять раз, а с начала 2025 года он вырос на 50%.

Решетников также отметил, что благоприятным стимулом роста туристического потока является развитие авиасообщения. Он заявил о начале еженедельных полетов из Бахрейна в Сочи авиаперевозчиком Gulf Air со 2 июня.

Помимо этого, министр сказал, что Россия создаст 238 тыс гостиничных номеров, а в 38 регионах страны реализуется более 100 крупных туристических проектов. Кроме того, Россия внедряет стандарты "Халяль" и Muslim friendly.