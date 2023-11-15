Самолет Москва-Батуми сядет в Кутаиси из-за шторма в Грузии

Сильный ветер помешал Батуми принять самолет из Москвы. Воздушное судно вместо черноморского города прилетит в Кутаиси.

Непогода стала причиной отмены ряда рейсов в аэропорту Батуми (в основном прибывающих), рассказали в воздушной гавани.

В их числе и рейс Москва-Батуми российского перевозчика Azimut, передает Sputnik Грузия. Лайнер должен был приземлиться еще в 13:50 по местному времени (12:50 мск), через час он должен был выдвинуться обратно в российскую столицу.

По последней информации, рейс из Москвы прибудет в Кутаиси в 19:20 (18:20 мск). Пассажиров обратного рейса доставят туда на автобусе.