Самолет из Стамбула не долетел до Ташкента

Авиалайнер "Узбекских авиалиний", совершавший сегодня перелет из турецкого Стамбула в Ташкент, не долетел до столицы Узбекистана, совершив вынужденную посадку в аэропорту узбекского Уренча.

Сегодня в небе над узбекским Ургенчем родился новый человек – роды пришлось принимать стюардессам авиарейса HY282 национальной авиакомпании страны Uzbekistan Airways.

Как только у пассажирки начались преждевременные роды, командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке в аэропорту Ургенча. Но, конечно, не успел – выручило то, что помимо подготовленных к такой внештатной ситуации стюардесс на борту авиалайнера оказались двое врачей, они совместно и приняли семимесячного малыша, пишет Podrobno.uz.

К счастью все закончилось хорошо – в аэропорту Ургенча маму с новорожденным мальчиком уже ждали медики, которые оперативно доставили их в местную клинику.

Пассажиры авиарейса, нежданно побывавшие в Ургенче, даже шутили: малыш в минимальные сроки организовал новый авиарейс по маршруту Стамбул – Ургенч.