Более 300 тыс туристов из России съездили в Узбекистан

Свыше 300 тыс россиян побывали в Узбекистане в январе-мае с туристическими целями в первые пять месяцев 2025 года. В прошлом году показатель составлял почти 290 тыс туристов.

Узбекистан за период с января по май 2025 года принял более 300 тыс россиян, следует из информации Комитета по статистике страны.

По данным ведомства, в общей сложности в это время в республику прибыли 4,2 млн туристов-иностранцев. Показатель вырос почти в 1,5 раза (на 1,4 млн человек) относительно аналогичного периода минувшего года.

Лидирует по числу туристов в Узбекистан Кыргызстан – 1,2 млн гостей. На втором месте Таджикистан – 993 тыс туристов. Замыкает первую тройку Казахстан с 889 тыс посетителей.

Из России в Узбекистан прибыли 334 тыс человек.

Как следует из данных Агентства статистики при президенте Узбекистана, за первые пять месяцев прошлого года в Узбекистан приехали 289,6 тыс россиян.