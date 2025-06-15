Вестник Кавказа

Самолет из Баку доставил в Москву эвакуированных из Ирана россиян

Российские граждане, эвакуированные из Ирана в Азербайджан
© Фото: Посольство РФ в Азербайджане
Сегодня вечером в столичном аэропорту Шереметьево приземлился рейсовый самолет из Баку, который доставил в Москву россиян, накануне эвакуированных из Ирана через границу с Азербайджаном.

Эвакуированные из Ирана россияне, в том числе сотрудники российских загранучреждений, члены их семей и российские ученые, принимавшие участие в просветительской экспедиции БРИКС и попавшие под удар израильских ракет в зоне ирано-израильского конфликта, а также граждане Беларуси и Таджикистана сегодня  прилетели в Москву из Баку.

Самолет с эвакуированными из Ирана гражданами трех стран сел в столичном аэропорту Шереметьево, передает РИА Новости.

В посольстве России в Азербайджане выразили благодарность азербайджанской стороне за оперативное решение вопросов, связанных с въездом граждан на территорию Азербайджана, оказанное гостеприимство и создание комфортных условий для них.

Напомним, накануне Азербайджан завершил эвакуацию из Ирана артистов Большого симфонического оркестра имени П.И.Чайковского, группы из 14 российских ученых, принимавших участие в конференции про БРИКС в Тегеране, а за день до этого из Ирана в Азербайджан была успешно вывезена съемочная группа режиссера Федора Бондарчука, снимавшая в Иране художественный фильм по роману российских фантастов братьев Аркадия и Бориса Стругацких "Трудно быть богом".

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