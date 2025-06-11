Музыканты Большого симфонического оркестра прибыли в Азербайджан

Все музыканты Большого симфонического оркестра имени П.И.Чайковского, гастролировавшие в Иране, сегодня были эвакуированы в Азербайджан, в знак благодарности завтра они дадут концерт в Баку.

Азербайджан завершил эвакуацию из Ирана артистов Большого симфонического оркестра имени П.И.Чайковского, сообщила сегодня в своем аккаунте в Telegram-канале министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Все российские артисты эвакуированы из Ирана. Сегодня музыканты Большого симфонического оркестра имени Петра Ильича Чайковского пересекли границу Азербайджана"

- Ольга Любимова

Накануне по этому же маршруту Иран покинула съемочная группа Федора Бондарчука, снимавшая в Иране художественный фильм по роману российских фантастов братьев Аркадия и Бориса Стругацких "Трудно быть богом".

Министр отметила, что все артисты живы и здоровы, а также выразила огромную благодарность российским дипломатам, сотрудникам посольств России в Тегеране и Баку, а также властям Азербайджана и Ирана за оперативную и слаженную работу.

В знак благодарности за помощь в столь сложной ситуации концертная труппа Большого симфонического оркестра приняла решение провести концерт в Баку – он пройдет завтра в Азербайджанской государственной филармонии, - заключила Любимова.

Напомним, ранее мы писали о том, что группа музыкантов из оркестра имени Чайковского, оказавшаяся во время начала ирано-израильского конфликта в Исфахане, была перевезена в Тегеран, где музыканты ожидали организации эвакуации в Россию через Азербайджан. Их эвакуацию лично контролировала министр культуры Ольга Любимова.

Ранее из Ирана в Азербайджан была успешно вывезена съемочная группа режиссера Федора Бондарчука. Режиссер поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за помощь в организации эвакуации.