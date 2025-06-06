Российских музыкантов вывезли из Исфахана в Тегеран

Группа музыкантов из оркестра имени Чайковского, оказавшаяся во время начала ирано-израильского конфликта в Исфахане, была перевезена сегодня в Тегеран. Министр культуры Ольга Любимова лично контролирует организацию их эвакуации из Ирана.

Как рассказали сегодня в Минкультуры РФ, приехавший с гастролями в Исфахан Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского в настоящее время перевезен в Тегеран, где музыканты будут ожидать организации эвакуации в Россию через Азербайджан.

Напомним, что в Исфахане находится ряд иранских ядерных объектов, ставших накануне целями израильской военной операции "Восстающий лев".

"Артисты Большого симфонического оркестра в безопасности, в настоящее время доставлены из Исфахана в Тегеран и размещены в отеле"

– Минкультуры РФ

Представители министерства отметили, что над скорейшей эвакуацией музыкантов из Тегерана сейчас работают сотрудники российского посольства в иранской столице. За этим процессом наблюдает лично министр Ольга Любимова.

Ранее из Ирана в Азербайджан была успешно вывезена съемочная группа режиссера Федора Бондарчука. Режиссер поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за помощь в организации эвакуации.