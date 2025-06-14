Азербайджан принял из Ирана группу российских ученых

Группа из российских ученых, которые принимали участие в работе конференции по БРИКС, проходившей в Тегеране и после начала боевых действий ждала на границе Ирана и Азербайджана, уже едет в Баку.

Группа из 14 российских ученых, принимавших участие в конференции про БРИКС в Тегеране, пересекла границу Ирана и Азербайджана и направляется в Баку, сообщили в Минобрнауки РФ.

Российские ученые, в числе которых - представители МГИМО, Института востоковедения РАН и организации, занимающейся БРИКС, приехали в Иран в рамках просветительской экспедиции БРИКС и попали под удар израильских ракет в зоне ирано-израильского конфликта, передает РИА Новости.

Программа конференции включала в себя образовательную экспедицию БРИКС и научную конференцию по проблемам международных отношений.

"Группа из 14 российских ученых-международников, принимавших участие в российско-иранской конференции, посвященной БРИКС, благополучно эвакуирована из зоны ирано-израильского конфликта"

- Минобрнауки России

В составе делегации находились сотрудники подведомственных Минобрнауки России организаций, после начала боевых действий они были доставлены на территорию российского посольства, откуда сегодня выехали в Азербайджан.

Сейчас группа уже пересекла границу, ее безопасности ничего не угрожает.