Вестник Кавказа

Рыбный комплекс за 900 млн рублей появится на Ставрополье

Рыбный комплекс за 900 млн рублей появится на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Ставрополье началась реализация проекта по строительству рыбного комплекса. В Кочубеевском районе будут выращивать форель.

В Ставропольском крае будет создан комплекс по выращиванию и переработке рыб ценных пород.

Рыбный комплекс появится в Кочубеевском муниципальном округе, о планах по его созданию сообщил врио главы округа Олег Борзов.

Инвестиции в проект составят около 900 млн рублей, реализация проекта запланирована на 2025-2027 годы. На предприятии будет создано 70 рабочих мест.

Инвестором выступает ООО "Акваферма", рыбхозяйство будет заниматься выращиванием форели, в год комплекс будет проводить до 5,5 тыс т рыбы и рыбной продукции.

"Начальная стадия проекта уже пройдена. Взаимодействие с правительством Ставропольского края обеспечит создание оптимальных условий для его успешной реализации в установленные сроки"

– Олег Борзов

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