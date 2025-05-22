Рыбный комплекс за 900 млн рублей появится на Ставрополье

На Ставрополье началась реализация проекта по строительству рыбного комплекса. В Кочубеевском районе будут выращивать форель.
В Ставропольском крае будет создан комплекс по выращиванию и переработке рыб ценных пород.
Рыбный комплекс появится в Кочубеевском муниципальном округе, о планах по его созданию сообщил врио главы округа Олег Борзов.
Инвестиции в проект составят около 900 млн рублей, реализация проекта запланирована на 2025-2027 годы. На предприятии будет создано 70 рабочих мест.
Инвестором выступает ООО "Акваферма", рыбхозяйство будет заниматься выращиванием форели, в год комплекс будет проводить до 5,5 тыс т рыбы и рыбной продукции.
"Начальная стадия проекта уже пройдена. Взаимодействие с правительством Ставропольского края обеспечит создание оптимальных условий для его успешной реализации в установленные сроки"
– Олег Борзов