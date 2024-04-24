Росрыболовство предлагает продлить запрет на вылов осетров в Каспийском море

РФ предлагает странам Каспия продлить запрет на вылов осетровых в Каспийском море.

Росрыболовство выступило с инициативой продлить запрет на вылов осетров в Каспийском море. Речь идет о вылове для последующей продажи.

"Основная наша задача - продолжить коммерческий запрет на вылов осетровых, если мы говорим о самом ценном запасе Каспия "

– глава Росрыболовства Илья Шестаков

Предложение контролирующего органа направлено на рассмотрение странам Каспия.

Шестаков отметил, что запрет был введен в 2013 года. Согласно данным главы Росрыболовства, ситуация с осетровыми в регионе сложная: многие виды уже утрачены, а оставшиеся восстановить очень сложно даже с государственными усилиями.

Илья Шестаков подчеркнул, что добывать осетров можно только в исследовательских целях, а также для воспроизводства.