Вестник Кавказа

Росрыболовство предлагает продлить запрет на вылов осетров в Каспийском море

Стерлядь в аквариуме
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
РФ предлагает странам Каспия продлить запрет на вылов осетровых в Каспийском море.

Росрыболовство выступило с инициативой продлить запрет на вылов осетров в Каспийском море. Речь идет о вылове для последующей продажи. 

"Основная наша задача - продолжить коммерческий запрет на вылов осетровых, если мы говорим о самом ценном запасе Каспия "

– глава Росрыболовства Илья Шестаков

Предложение контролирующего органа направлено на рассмотрение странам Каспия. 

Шестаков отметил, что запрет был введен в 2013 года. Согласно данным главы Росрыболовства, ситуация с осетровыми в регионе сложная: многие виды уже утрачены, а оставшиеся восстановить очень сложно даже с государственными усилиями. 

Илья Шестаков подчеркнул, что добывать осетров можно только в исследовательских целях, а также для воспроизводства.

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