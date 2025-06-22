Руденко и турецкий посол обсудили атаки США и Израиля на Иран

Замглавы российского МИД и турецкий посол в Москве обсудили эскалацию в ближневосточном регионе и отметили необходимость дипломатического урегулирования ситуации.

Конфликт Израиля и Ирана и удары США по иранским ядерным объектам обсудили замминистра иностранных дел России Андрей Руденко и посол Турции в Москве Танжу Билгич.

Говоря о ситуации на Ближнем Востоке стороны отметили важность усилий для дипломатического урегулирования, сообщает российский МИД в четверг.

"Обозначен взаимный настрой на совместные усилия в пользу возобновления поиска дипломатического решения в целях достижения устойчивого и долговременного урегулирования, предотвращения разрастания регионального конфликта"

– МИД РФ