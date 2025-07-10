Рубио отказался раскрывать детали встречи с Лавровым

Госсекретарь США не стал рассказывать, о чем говорил с Лавровым в кулуарах саммита АСЕАН. При этом он подчеркнул, что этот разговор никак не связан с их встречей.

Разговор главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио, состоявшийся в кулуарах мероприятий АСЕАН в Куала-Лумпур, никак не связан со вчерашней их встречей. Об этом сообщил 11 июля сам Марко Рубио.

"Это было просто продолжением темы, не связанной с нашей вчерашней беседой. И я на этом остановлюсь"

– американский госсекретарь

Напомним, накануне Лавров и Рубио провели двустороннюю встречу, длившуюся в районе 50 минут. Перед началом саммита АСЕАН руководители внешнеполитических ведомств пообщались "на ногах".