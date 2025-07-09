Трамп объявил о скором крупном заявлении по России

Дональд Трамп анонсировал важное заявление по России 14 июля. Он добавил, что окончательное решение о новых санкциях останется за ним.

Американский президент Дональд Трамп сообщил о серьезном заявлении по России. Руководитель государства добавил, что намерен выступить с ним в понедельник, 14 июля.

При этом глава Соединенных Штатов не стал раскрывать подробности о содержании заявления. Американский лидер добавил, что "разочарован в России".

Трамп также заявил, что решение о новых антироссийских ограничениях будет принимать сам даже в случае принятия Конгрессом США законопроекта о санкциях против России.

Он назвал данный проект "очень серьезным и очень жестким".