Вестник Кавказа

Рубио хочет встретиться сегодня с Лавровым в Малайзии

Рубио хочет встретиться сегодня с Лавровым в Малайзии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Американский госсекретарь заинтересован во встрече с главой российского МИД. По данным СМИ, она может состояться уже сегодня.

В Малайзии может пройти встреча госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио и главы МИД России Сергея Лаврова. Об этом со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепа пишет агентство Reuters.

По его данным, разговор руководителей внешнеполитических ведомств должен состояться уже сегодня, 10 июля, в кулуарах встречи глав МИД Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Куала-Лумпуре.

Напомним, российский министр прилетел в Малайзию накануне. Цель поездки – участие в мероприятиях по линии АСЕАН.

На прошлой неделе лидеры РФ и США провели телефонный разговор. Они поговорили об украинском урегулировании, а также о последних событиях в Сирии, Иране и на Ближнем Востоке в целом.

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