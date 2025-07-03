Трамп планирует устроить "маленький сюрприз" России

Американский лидер пригрозил России "небольшим сюрпризом". Он отметил, что ему не нравятся сегодняшние темпы украинского урегулирования и действия российского коллеги в данном вопросе.

Президент Соединенных Штатов собирается устроить "маленький сюрприз" России. Об этом сам Дональд Трамп сообщил на заседании своего кабинета в Белом доме.

"Мы хотим устроить маленький сюрприз"

– американский лидер

При этом он не стал уточнять, о каком именно сюрпризе идет речь.

Помимо этого, Трамп обратил внимание на то, что ему не нравятся действия его российского коллеги Владимира Путина в урегулировании украинского конфликта.

"Он (Путин) все время очень мил с нами, но, как оказалось, это бессмысленно"

– глава Белого дома

Он также поделился своим мнением о перспективах принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых антироссийских санкциях.

"Это полностью на мой выбор. Они примут его полностью по моему выбору"

– президент США

Он добавил, что очень внимательно изучает данный проект закона.