Трамп планирует устроить "маленький сюрприз" России

Президент Соединенных Штатов собирается устроить "маленький сюрприз" России. Об этом сам Дональд Трамп сообщил на заседании своего кабинета в Белом доме.
"Мы хотим устроить маленький сюрприз"
– американский лидер
При этом он не стал уточнять, о каком именно сюрпризе идет речь.
Помимо этого, Трамп обратил внимание на то, что ему не нравятся действия его российского коллеги Владимира Путина в урегулировании украинского конфликта.
"Он (Путин) все время очень мил с нами, но, как оказалось, это бессмысленно"
– глава Белого дома
Он также поделился своим мнением о перспективах принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых антироссийских санкциях.
"Это полностью на мой выбор. Они примут его полностью по моему выбору"
– президент США
Он добавил, что очень внимательно изучает данный проект закона.