Вестник Кавказа

В Кремле оценили усилия Трампа по урегулированию украинского кризиса

В Кремле оценили усилия Трампа по урегулированию украинского кризиса
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кремле передали, что РФ ценит усилия президента США Трампа по урегулированию ситуации на Украине. Москва также убеждена, что страны имеют потенциал для перезапуска торгово-экономических отношений.

Россия высоко оценивает усилия президента США Дональда Трампа в вопросе урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Безусловно, мы высоко ценим усилия Соединенных Штатов и лично президента Трампа и членов его команды по инициированию прямого переговорного процесса между Россией и Украиной"

- Дмитрий Песков

Он также передал, что Москва убеждена в наличии широкого потенциала для перезапуска торгово-экономических отношений двух стран.

Напомним, что сейчас переговоры России и США поставлены на паузу по инициативе Вашингтона. В Москве уверены в их скором возобновлении.

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