Вестник Кавказа

Владимир Путин: Россия и США находили то, что их объединяло

Владимир Путин: Россия и США находили то, что их объединяло
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российский лидер Владимир Путин рассказал о вкладе России в становление американской государственности.

Президент РФ Владимир Путин рассказал о давних исторических связях России и США. По словам Путина, который дал интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, у Москвы долгое время были добрые отношения с Вашингтоном. 

"У нас же всегда были на протяжении очень длительного времени очень добрые и своеобразные отношения с Соединенными Штатами. Мы же поддерживали их стремление к независимости от Великобритании. Мы реально поставляли оружие, деньгами помогали"

– Владимир Путин 

Также Путин отметил, что Россия поддержала федерацию северных штатов в ходе Гражданской войны в США. 

"Так что и вот в этом смысле все-таки мы находили нечто такое, что нас объединяло"

– Владимир Путин 

Напомним, что лидер России Владимир Путин в рамках состоявшегося 3 июля телефонного разговора поздравил президента США Дональда Трампа с Днем независимости, отметив вклад России в государственность Соединенных Штатов.

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