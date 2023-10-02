Российским интуристам предложили вернуться к "Одноклассникам"

Российским путешественникам, планирующим провести свой отпуск за рубежом, с введением ограничений на звонки в популярных мессенджерах придется позаботиться о состоянии счета мобильного телефона, чтобы позвонить домой.

На фоне ограничения телефонных звонков в популярных мессенджерах Telegram и WhatsApp, принадлежащему запрещенной в России экстремистской компании Meta, россиянам, собирающимся отдохнуть в странах ближнего и дальнего зарубежья придется побеспокоиться о том, как при необходимости позвонить домой, на родину, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Даже поездка в соседнюю братскую Беларусь может ощутимо ударить по карману, несмотря на то, что роуминг между нашими странами формально отменен. А фактически абоненты лишь получили выгодные условия и смогут пользоваться мобильной связью по комфортным "домашним" тарифам, но не менее 150 входящих минут и не менее 150 исходящих минут в месяц. При этом российские операторы "выделяют" путешественникам лишь от 5 до 15 минут бесплатных звонков в день.

Возникает вопрос: а какие другие варианты? Их, собственно, немного – самый простой, но далеко не самый дешевый - на время путешествия положить достаточное количество денег на счет телефона, предупредить родственников, сделать все неотложные звонки до выезда. А еще - рассмотреть альтернативные мессенджеры, посоветовали в Ассоциации туроператоров России (АТОР), передает РИА Новости.

"Туристам, которые находятся за рубежом или собираются в поездку, лучше обезопасить себя на случай, если звонки действительно не будут проходить. Во-первых, следует положить достаточное количество денег на счет телефона. В конце концов, деньги не пропадут – их можно просто использовать потом, долго не пополняя счет"

- АТОР

Что касается альтернативных мессенджеров, они, конечно, есть - и зарубежные, и российские - например, VK-мессенджер или Max. Вызовы внутри себя позволяет даже почти позабытая многими, но живая социальная сеть Одноклассники, - напомнили в АТОР.

Напомним, Роскомнадзор сегодня сообщил, что в России вводятся меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp, они применяются для противодействия преступникам. А вот писать в них сообщения по-прежнему можно в привычном режиме.