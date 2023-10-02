Дагестанским учителям запретили популярный мессенджер

Опубликовано: 2:07, 2 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Один из самых популярных интернет-мессенджеров теперь под запретом в школах Дагестана – ученикам и педагогам рекомендуют осваивать российские новинки.

Сотрудники средних школ в Дагестане более не смогут использовать на рабочем месте мессенджер WhatsApp, принадлежащий запрещенной в России экстремистской организации Meta.

Теперь для дагестанских учителей под запретом рабочие чаты и сообщения на работе, впрочем, все это можно перевести в мессенджер от "ВКонтакте", а еще лучше – на специальную образовательную платформу "Сферум", передает "АиФ-Дагестан".

Интересно, что работникам дагестанских школ причину запрета так и не объяснили.

Впрочем, это уже не первый подобный случай – такой же запрет действует в школах Екатеринбурга, но там пошли еще дальше – под запрет почему-то попал и мессенджер Telegram, сообщает "АиФ Урал".

Рекомендовали отказаться от простого и привычного способа общения руководители системы образования на Урале.