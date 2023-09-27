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Беспилотники запретили в Дагестане

Дрон в Карадахской теснине
© Фото: Егор Тихонов/ "Вестник Кавказа"
Запускать беспилотники больше нельзя в Дагестане. Закон о запрете на использование БПЛА подписал глава республики.

Запуск дронов отныне вне закона в Дагестане. Такое решение принял Сергей Меликов.

Согласно указу главы региона, применять беспилотники смогут только госструктуры и организации, которые занимаются выполнением оборонзаказа.

Запрет останется в силе до того момента, когда будет отменен режим базовой готовности. Он начал действовать почти год назад, в октябре. Тогда Владимир Путин установил 4 режима реагирования: максимальный, средний, повышенный и базовый. Во всех регионах СКФО действует самый низкий, базовый уровень готовности.

Отметим, что Дагестан стал 66-м субъектом РФ, где полеты беспилотников запрещены. В том числе запускать БПЛА нельзя в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

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