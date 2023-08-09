Российский Омск стал побратимом казахстанского Петропавловска

Мэр сибирского Омска Сергей Шелест в ходе рабочего визита в Казахстан подписал соглашение о побратимских отношениях с акимом казахстанского Петропавловска, которое скрепило многолетнюю дружбу двух городов.

Российский Омск и казахстанский Петропавловск стали городами-побратимами: новый статус городам, давно связанным прочной дружбой, им придало соглашение о побратимских отношениях, подписанное соответствии с достигнутыми ранее договоренностями, сообщает посольство России в Казахстане.

Документ подписали мэр Омска Сергей Шелест, который прибыл в страну с рабочим визитом, и аким Петропавловска Серик Мухамедиев, передает Sputnik Казахстан.

"Документ скрепляет многолетнюю дружбу двух городов, которая строится на исторических, культурных, межэтнических, семейных связях, а также имеет под собой реальную экономическую основу и партнерские отношения в самых разных сферах"

- Сергей Шелест

Российский градоначальник поздравил казахстанского коллегу с 273-летней годовщиной со дня образования Петропавловска и побывал на многих городских объектах, дав высокую оценку развитию инфраструктуры и оценив огромный потенциал для обмена опытом, говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что власти соседних регионов России и Казахстана – Омской и Абайской областей - обсудили дальнейшее развитие партнерских связей и подписали протокол о совместном использовании трансграничной реки Иртыш. Отношения между главами государств открытые, деловые и основаны на взаимном уважении. Омская область – регион, тесно связанный с Казахстаном исторически, культурно и экономически, и каждый визит означает начало новых совместных проектов и идей, отметил на встрече аким Абайской области Казахстана Берик Уали.