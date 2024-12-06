Российских журналистов эвакуировали из Эйлата через Иорданию

Группа представителей российских СМИ, которые несколько дней назад прибыли в Израиль для освещения запуска рейсов Москва-Эйлат, успешно эвакуирована с территории Еврейского государства.

На фоне ирано-израильского конфликта российские журналисты, участвовавшие несколько дней назад в освещении первого рейса Москва-Эйлат, были успешно эвакуированы из Израиля.

Представителей СМИ вывозили через Иорданию. Соответствующая договоренность заранее была достигнута с израильской и иорданской сторонами.

Журналисты успешно пересекли иордано-израильскую границу в районе Эйлата, пишет ТАСС. Процесс протекал организованно и без задержек. Сейчас участникам группы ничего не угрожает.

Напомним, ранее посольство России в Израиле рекомендовало всем россиянам покинуть страну через границу с Египтом. Кроме того, посол Анатолий Викторов не исключил развития событий, при котором придется эвакуировать и само посольство.