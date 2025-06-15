Кремль: часть россиян эвакуировали из Ирана через Азербайджан

В Кремле заявили, что через Азербайджан была проведена эвакуация части граждан РФ из Ирана на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Российские ведомства продолжают следить за ситуацией.

Часть граждан России, которые находились в момент атак Израиля в Иране, были вывезены оттуда через Азербайджан, что позволило им добраться до безопасных мест, рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Мне неизвестно о решениях [на высшем уровне] на данный момент о полной эвакуации [граждан РФ с территории Ирана и Израиля]"

- Дмитрий Песков

Он добавил, что российские ведомства продолжают следить за ситуацией.

Напомним, что около 313 россиян эвакуированы 14-15 июня из Ирана в Азербайджан, включая съемочную группу знаменитого режиссера Федора Бондарчука, членов семей сотрудников посольства РФ в Тегеране и артистов Большого симфонического оркестра им. Чайковского.