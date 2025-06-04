Вестник Кавказа

Симфонический оркестр РФ поблагодарит Баку концертом за эвакуацию из Ирана

Концертный зал им.Чайковского
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Баку сегодня будет дан бесплатный концерт – Государственный академический большой симфонический оркестр России выступит в знак благодарности Азербайджану за эвакуацию из Ирана.

Государственный академический большой симфонический оркестр имени П.И.Чайковского даст концерт в Баку этим вечером.

Мероприятие стартует в 19:00 в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева. Бесплатный концерт станет выражением благодарности Азербайджану за оперативную эвакуацию российских артистов из Ирана.

Конфликт Ирана и Израиля обострился в ночь на пятницу 13 июня, в это время российский оркестр находился в Иране.

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