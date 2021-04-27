В Эйлат прибыл первый прямой рейс из Москвы за пять лет

Воздушное сообщение между Москвой и Эйлатом возобновлено после пятилетнего перерыва. Рейсы на израильский курорт запустила компания Red Wings.

В четверг 12 июня самолет авиакомпании Red Wings совершил первый прямой рейс между Москвой и Эйлатом с пандемии.

Торжественная церемония возобновления авиасообщения состоялась в аэропорту Жуковский, откуда после этого вылетел самолет. По словам посла Израиля в Москве Симоны Гальперин, "Эйлат полностью готов к приему российских туристов". Авиасообщение было прервано из-за пандемии коронавируса, и спустя пять лет возобновляется летом 2025 года.

Запуск прямых рейсов поможет увеличить турпоток - российские туроператоры уже предлагают туры в Эйлат с прямым перелетом, отметил на церемонии глава департамента министерства туризма Израиля в РФ Владимир Шкляр.

Перевозчик будет выполнять рейсы на израильский курорт по четвергам, в рамках полета будет совершаться техническая посадка в Сочи. Общее время в пути - 7 часов 30 минут. На маршрута поставлены самолеты Superjet на 100 пассажиров, в дальнейшем частота рейсов и вместимость судна могут быть увеличены.

Стоимость билетов на прямой регулярный рейс Red Wings Москва-Эйлат составляет около 20 тыс рублей, при покупке туда-обратно - около 34 тыс рублей, в стоимость авиабилета включен багаж, передает ТАСС.