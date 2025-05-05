Российские семьи выбирают Кубань для отдыха летом

Самым популярным направлением для семейного отдыха этим летом признан Краснодарский край, к такому выводу пришел сервис путешествий "Туту" после проведенного исследования.
Доля купленных билетов на все виды транспорта в этот регион составила 26%. Помимо Кубани, в тройке лидеров также оказались Москва (16%) и Санкт-Петербург (10%).
Помимо них, семьи с детьми собираются отправиться в путешествие в Ростовскую, Воронежскую и Калининградскую области, Ставропольский край, Дагестан и Татарстан.
Что касается зарубежных направлений, то на первом месте расположилась Абхазия. В сервисе подчеркнули, что доля купленных билетов в эту республику составила 49%.
Кроме того, среди российских семей спросом пользуются поездки в Казахстан, Белоруссию, Узбекистан и Китай.