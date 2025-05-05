Российские семьи выбирают Кубань для отдыха летом

Кубань стала самым популярным направлением для отдыха семьями летом. Также семьи с детьми намерены отправиться в Москву и Санкт-Петербург.

Самым популярным направлением для семейного отдыха этим летом признан Краснодарский край, к такому выводу пришел сервис путешествий "Туту" после проведенного исследования.

Доля купленных билетов на все виды транспорта в этот регион составила 26%. Помимо Кубани, в тройке лидеров также оказались Москва (16%) и Санкт-Петербург (10%).

Помимо них, семьи с детьми собираются отправиться в путешествие в Ростовскую, Воронежскую и Калининградскую области, Ставропольский край, Дагестан и Татарстан.

Что касается зарубежных направлений, то на первом месте расположилась Абхазия. В сервисе подчеркнули, что доля купленных билетов в эту республику составила 49%.

Кроме того, среди российских семей спросом пользуются поездки в Казахстан, Белоруссию, Узбекистан и Китай.