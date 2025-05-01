Морское сообщение снова свяжет три города Кубани

Между Сочи, Геленджиком и Новороссийском возобновляется морское сообщение. В прошлом году услугами "Кометы" воспользовались около 30 тыс туристов.

Кубанские города Сочи, Геленджик и Новороссийск снова свяжет морское сообщение, навигация между курортами возобновится 16 мая, пишет пресс-служба мэрии Геленджика.

По данному маршруту будет двигаться скоростной пассажирский теплоход "Комета" компании "ВосходЪ Экспресс", который развивает скорость до 65 км/ч.

Проезд от Новороссийска до Геленджика для взрослых будет стоить от 1,5 тыс рублей, для детей – от 1 тыс рублей. Время пути составит 45 минут.

За путешествие из Геленджика в Сочи взрослым придется заплатить от 6 тыс рублей. Поездка для детей будет стоить от 5 тыс рублей. Время движения по маршруту – 4,5 часа.

В прошлом году теплоход перевез примерно 30 тыс путешественников.