Первый международный электропоезд прибыл в Сухум из Сочи

Сегодня в свой первый рейс со станции Имеретинский курорт, расположенной на федеральной территории Сириус рядом с Сочи, в столицу Абхазии Сухум отправился новый международный электропоезд с пассажирами.

Новый международный электропоезд "Диоскурия" сегодня впервые преодолел расстояние между Имеретинским курортом и столицей Абхазии Сухумом: в первый регулярный рейс его отправляли с национальной музыкой и танцами, да и сам состав меньше всего напоминал строгие очертания поездов РЖД.

Уже на станции отправления пассажиров удивило красочное внешнее оформление вагонов, украшенных яркими рисунками, посвященными традициям и достопримечательностям Абхазии – в их основу положены эскизы юных художников, участников Международного конкурса рисунков "Грани творчества", организованного "Российским детско-юношеским центром" при поддержке министерств просвещения России и Абхазии, передает Sputnik Абхазия.

Внутренние интерьеры вагонов также дополняют фотографии, картины и рисунки школьников.

Электропоезд уже прибыл на Сухумский вокзал, его пассажиры находились в пути 3,5 часа. Поезд встречали первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко и президент Абхазии Бадра Гунба.

Регулярные рейсы "Диоскурия" будет делать дважды в день, в пути в одну сторону он будет находиться 3 часа 35 минут, а останавливаться будет на станциях Абаата, Гагрыпш, Гагра, Бзыбта, Гудаута, Псырцха и Новый Афон. Необременительным для пассажиров будет и таможенный, и пограничный контроль - пассажиры пройдут их прямо в поезде на станциях Веселое и Цандрыпш.

Интересна история необычного названия поезда – его предложили абхазские школьники. Поезд назван по имени древнегреческого города, находившегося на месте нынешней столицы Абхазии. Город был построен в VI веке до нашей эры, однако со временем землетрясения и тектонические сдвиги изменили побережье, и часть города ушла под воду. Его развалины и сейчас покоятся на дне Сухумской бухты.