Аэропорт Сухума ждет первый авиарейс из Москвы

Буквально через полчаса из столичного аэропорта Внуково в воздух поднимется первый за последние 32 года пассажирский авиалайнер авиакомпании "ЮВТ аэро", который возьмет курс на обновленный аэропорт столицы Абхазии Сухума.

Курорты солнечной Абхазии сегодня станут гораздо ближе для российских туристов, уже полюбивших отдых на черноморском побережье страны – буквально через полчаса в воздух впервые с 1993 года поднимется самолет авиакомпании "ЮВТ аэро", который и выполнит первый пассажирский авиарейс по маршруту Внуково – Сухум, сообщили в администрации президента Абхазии.

"Начало регулярных полетов пройдет в торжественной и праздничной обстановке 1 мая. В церемонии открытия аэропорта примет участие президент Абхазии Бадра Гунба, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко"

- представитель администрации президента Абхазии

Первых пассажиров в аэропорту будет встречать вся верхушка страны - депутаты парламента, члены правительства и Общественной палаты, руководители всех общественных и политических организаций, партий, бывшие президенты, представители Совета старейшин, деятели науки, культуры. Сами пассажиры авиарейса Москва - Сухум получат памятные подарки, для них также пройдет праздничный концерт, поведал чиновник.

Время отправления из международного аэропорта Внуково - в 14:30, прибытие в международный аэропорт Сухум им. В.Г.Ардзинбы - в 18:00. В обратный путь самолет отправится в 19:30 и приземлится в аэропорту Внуково в 23:00 мск, время полета в один конец прямым авиарейсом составит около 3 часов 50 минут, летать на линии будет 50-местный самолет Bombardier CRJ200, сообщили в авиакомпании "ЮВТ аэро".

В скором времени к перелетам из Москвы и Красноярска в столицу Абхазии подключатся еще две российские авиакопмании - iFly и Nordstar, они уже получили допуски к полетам от Росавиации.

iFly будет летать из Москвы в Сухум с частотой 14 рейсов в неделю, Nordstar - ежедневно. Также Nordstar получила допуск на полеты из Красноярска в Сухум с частотой три раза в неделю.

Напомним, тестовый рейс из Москвы обновленный сухумский аэропорт, восстановленный после 30-летнего простоя, принял еще в феврале - единственная на территории Абхазии пассажирская воздушная гавань, которая оставалась закрытой многие годы, была восстановлена российской стороной. Тестовый авиарей тоже выполнялся из столичного аэропорта Внуково.