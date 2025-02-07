Аэропорт Сухума ждет первый авиарейс из Москвы

Курорты солнечной Абхазии сегодня станут гораздо ближе для российских туристов, уже полюбивших отдых на черноморском побережье страны – буквально через полчаса в воздух впервые с 1993 года поднимется самолет авиакомпании "ЮВТ аэро", который и выполнит первый пассажирский авиарейс по маршруту Внуково – Сухум, сообщили в администрации президента Абхазии.
"Начало регулярных полетов пройдет в торжественной и праздничной обстановке 1 мая. В церемонии открытия аэропорта примет участие президент Абхазии Бадра Гунба, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко"
- представитель администрации президента Абхазии
Первых пассажиров в аэропорту будет встречать вся верхушка страны - депутаты парламента, члены правительства и Общественной палаты, руководители всех общественных и политических организаций, партий, бывшие президенты, представители Совета старейшин, деятели науки, культуры. Сами пассажиры авиарейса Москва - Сухум получат памятные подарки, для них также пройдет праздничный концерт, поведал чиновник.
Время отправления из международного аэропорта Внуково - в 14:30, прибытие в международный аэропорт Сухум им. В.Г.Ардзинбы - в 18:00. В обратный путь самолет отправится в 19:30 и приземлится в аэропорту Внуково в 23:00 мск, время полета в один конец прямым авиарейсом составит около 3 часов 50 минут, летать на линии будет 50-местный самолет Bombardier CRJ200, сообщили в авиакомпании "ЮВТ аэро".
В скором времени к перелетам из Москвы и Красноярска в столицу Абхазии подключатся еще две российские авиакопмании - iFly и Nordstar, они уже получили допуски к полетам от Росавиации.
iFly будет летать из Москвы в Сухум с частотой 14 рейсов в неделю, Nordstar - ежедневно. Также Nordstar получила допуск на полеты из Красноярска в Сухум с частотой три раза в неделю.
Напомним, тестовый рейс из Москвы обновленный сухумский аэропорт, восстановленный после 30-летнего простоя, принял еще в феврале - единственная на территории Абхазии пассажирская воздушная гавань, которая оставалась закрытой многие годы, была восстановлена российской стороной. Тестовый авиарей тоже выполнялся из столичного аэропорта Внуково.