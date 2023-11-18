Россияне выбирают сафари-туры в Африку

Сафари-туры в Африку обрели популярность у россиян. Поездки в страны Африки становятся востребованными среди граждан России.

Россияне стали интересоваться сафари-турами в африканские страны, в 2024 году турпоток туристов в Кению и Танзанию увеличился в более чем на 2 тыс человек.

Как пишет ТАСС со ссылкой на исследование сервиса путешествий "Тут", в Кении в прошлом годы отдохнули свыше 7 тыс граждан России, а в Танзании – 12,3 тыс путешественников.

Власти этих стран заявляют, что туризм восстановился до допандемийного уровня, хотя подчеркивают, что более свежих данных в настоящее время нет.

Отмечается, что поездки в африканские государства обрели популярность среди граждан России. За последние 3 года эти страны вошли в пятерку самых посещаемых.

Известно, что спросом у россиян пользуется отдых в Египте. Также туристы интересуются Сейшельскими островами.