Россияне в августе и сентябре будут отдыхать в Сочи и Махачкале

Сочи стал главным направлением для авиапутешествий в августе и сентябре. В пятерку также вошла Махачкала.

Главным направлением для авиапутешествий в августе и сентябре у российских туристов стал Сочи, сообщает об этом сервис для покупки дешевых авиабилетов "Авиасейлс".

Отмечается, что на Сочи в указанные месяцы приходится 17% всех бронирований по стране. В сервисе уточнили, что город-курорт стал самым востребованным направлением.

Следом за Сочи расположилась Москва, на которую пришлось 14% бронирований. Пятерку замкнули Санкт-Петербург с 10% бронирований, Калининград (7%) и Махачкала (4%).

В "Авиасейлс" подчеркнули, что 18% бронирований в Сочи – это семейные визиты с детьми. Путешественники в среднем намерены отдохнуть на курорте 10 дней.