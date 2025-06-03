Россияне отпразднуют День России в Москве

Почти 40% туристов проведут День России в Москве. На железнодорожные поездки в столицу приходится 30% всех путешествий.

Порядка 40% российских туристов проведут выходные по случаю Дня России в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на статистику отечественного сервиса путешествий "Туту".

Вторым по популярности направлением на июньские выходные стал Санкт-Петербург, куда отправится 13% путешественников. Пятерку замкнули Сочи (5%), Краснодар и Ростов-на-Дону (по 4%).

Уточняется, что российские отдыхающие предпочитают добираться на поездах. На железнодорожные поездки в Москву приходится 30% всех путешествий, на Санкт-Петербург – 13%.

Средняя стоимость билетов на поезд в Москву и Санкт-Петербург составляет 5 тыс рублей. Добраться до Сочи обойдется в 7 тыс рублей, а до Краснодара – в 4 тыс, до Ростова-на-Дону – 5 тыс.

Что касается билетов на самолет, то в праздничные дни в Москву и Санкт-Петербург они стоят 16 тыс рублей. В Калининград на выходные туристы потратят 18 тыс, а в Сочи – 23 тыс.

В "Туту" добавили, что цены на авиабилеты в Минск и Нижний Новгород выросли заметнее других – на 43%. Далее идут Екатеринбург (35%), Санкт-Петербург и Сочи (32%).