Россияне отпразднуют День России в Москве

Порядка 40% российских туристов проведут выходные по случаю Дня России в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на статистику отечественного сервиса путешествий "Туту".
Вторым по популярности направлением на июньские выходные стал Санкт-Петербург, куда отправится 13% путешественников. Пятерку замкнули Сочи (5%), Краснодар и Ростов-на-Дону (по 4%).
Уточняется, что российские отдыхающие предпочитают добираться на поездах. На железнодорожные поездки в Москву приходится 30% всех путешествий, на Санкт-Петербург – 13%.
Средняя стоимость билетов на поезд в Москву и Санкт-Петербург составляет 5 тыс рублей. Добраться до Сочи обойдется в 7 тыс рублей, а до Краснодара – в 4 тыс, до Ростова-на-Дону – 5 тыс.
Что касается билетов на самолет, то в праздничные дни в Москву и Санкт-Петербург они стоят 16 тыс рублей. В Калининград на выходные туристы потратят 18 тыс, а в Сочи – 23 тыс.
В "Туту" добавили, что цены на авиабилеты в Минск и Нижний Новгород выросли заметнее других – на 43%. Далее идут Екатеринбург (35%), Санкт-Петербург и Сочи (32%).