Где россияне проведут длинные июньские выходные?

Россияне отправятся на длинные выходные в июне в Сочи. По словам властей города, уровень бронирования на День России – почти 80%.

Российские путешественники отпразднуют День России в Сочи, курорт ожидает наплыв туристов на длинные июньские выходные, сообщил руководитель города Андрей Прошунин.

Сочинский градоначальник отметил, что уровень бронирования на праздничный день составляет почти 80%. Таким образом, на четырехдневные выходные в город приедет большое число гостей.

Прошунин также сказал, что с начала текущего года в Сочи отдохнуло 2,6 млн путешественников. Мэр добавил, что с мая по сентябрь прогнозируется приезд почти 5 млн туристов.

Глава города-курорта подчеркнул, что заезд гостей является серьезной нагрузкой на коммунальную инфраструктуру Сочи и местные объекты гостеприимства.