Отели Сочи загружены до 70% на лето

Часть отелей в Сочи загружены на 60-70% в летний период. По данным Ассоциации отельеров, на спрос негативно влияет стоимость авиабилетов по России.

Загрузка некоторых отелей в Сочи достигла 60-70% на лето. Одним из факторов, который негативно повлиял на бронирование отдыха на краснодарском курорте, стала стоимость авиабилетов, рассказал ТАСС председатель и сооснователь Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов.

По данным АТОР, стоимость перелета из России за рубеж снизилась на 0,5% из-за укрепления курса рубля, а авиабилеты внутри страны подорожали на 12%.

"Конечно, сильно влияют в негативную сторону высокие цены на перелет и заметное укрепление курса рубля, что позволило небольшому, но тем не менее ощутимому проценту туристов переориентироваться на зарубежные направления"

- Дмитрий Богданов

По его словам, сегодня россияне путешествуют по всему миру. Конкуренцию Сочи составляют Турция, ОАЭ и Юго-Восточная Азия.

"Кто-то открыл для себя Мальдивы, научился на них сравнительно недорого бронировать билеты. Но мы все равно видим, что иногда слетать за рубеж, допустим, из Москвы в Стамбул и обратно, может быть дешевле, чем из Москвы долететь до Сочи"

- Дмитрий Богданов

Напомним, что согласно исследованию сервиса Туту, наиболее популярное направление на лето у российских туристов – Краснодарский край. В тройке лидеров также оказались Москва и Санкт-Петербург.