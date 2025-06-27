Россияне назвали лучшие коттеджные поселки для отдыха

Курорты Северного Кавказа, Кубани и Крыма, на которых есть коттеджи и глэмпинги, по достоинству оценили российские туристы – в десятку рейтинга портала бронирования апартаментов ТВИЛ.РУ вошли пять таких курортов.

Несмотря на то, что лидером по бронированию отдыха в загородных коттеджах у россиян оказался кемеровский поселок Шерегеш, в его лидеры попали города Северного Кавказа, Кубани и Крыма, в которых есть такие дома для отдыха.

Согласно рейтингу портала бронирования апартаментов ТВИЛ.РУ на втором месте рейтинга спроса на отдых в загородных домах в ноябре и декабре оказался ставропольский Кисловодск, а на третьем - крымский курорт Ялта, передает "Это Кавказ".

В топ-10 также попали Владикавказ, Пятигорск и Архыз, расположившиеся на 5-м, 8-м и 9-м местах, кубанские курорты Сочи и Анапа, карельский город Сортавала и крымская Алупка.

Отдых в уединении на природе постепенно набирает популярность, даже в зимнее время – большинство туристов намерены провести в коттеджах Кисловодска, Владикавказа, Пятигорска и Архыза от 2 до 7 ночей, несмотря на немалые цены – от 3,5 до 12,9 тыс рублей, говорится в сообщении.