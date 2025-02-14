Россиян в Египте назвали столпом туризма

В Египте подчеркнули важное значение российских отдыхающих для сферы туризма. До 30% туристов в Египте составляют россияне.

Губернатор провинции Южный Синай в Египте Халед Мубарак отметил важное значение туристов из РФ для туристической отрасли страны.

"Российские туристы остаются одним из столпов туризма на юге Синая, в некоторые сезоны они составляют 25-30% от общего числа посетителей"

– Мубарак

По его словам, совместно с российскими компания в настоящее время ведется работа для увеличения турпотока из РФ на курорты Египта, передает РИА Новости.

Отметим, что в 2024 году Египет принял рекордное число иностранных отдыхающих, россияне из них составили около 10%.