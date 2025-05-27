Россия заверила Абхазию в дальнейшей поддержке

Власти России окажут дальнейшую поддержку Абхазии в ее развитии – с таким заявлением после встречи с главой МИД страны Олегом Барцицем выступил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Сухум может всецело рассчитывать на поддержку Москвы в своем дальнейшем всестороннем развитии, завил на своем официальном сайте МИД России.

"С российской стороны подтверждена готовность оказывать дальнейшую поддержку всестороннему развитию независимой Абхазии, расширению ее международных связей"

- заявление МИД РФ

Сегодня в российском МИДе прошли переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с главой МИД Абхазии Олегом Барцицем, в ходе которых стороны обсудили вопросы координации усилий по безопасности и стабильности в Закавказье: дипломаты двух стран высоко оценили совместные проекты в этой, а также в социально-экономической и гуманитарной сферах, передает РИА Новости.

Напомним, в апреле президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к соглашению о режиме торговли с Абхазией, расширяющий перечень товаров, поставляемых для внутренних нужд республики. Новый закон значительно расширяет спектр товаров, которыми будут торговать две страны – раньше беспошлинная торговля ограничивалась согласованными объемами горюче-смазочных материалов, в том числе бензина, дизельного топлива и битума, а также газа пропана.