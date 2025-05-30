Абхазия вышла на второе место по туристическим поездкам в Россию

Названы главные страны, обеспечившие РФ иностранными туристами в начале этого года. Среди лидеров оказалась Абхазия.

Абхазия в начале 2025 года занимает второе место среди стран, откуда в Россию прибывают визитеры.

По данным Росстата за первый квартал, больше всего иностранцев прибыло в РФ из Китай - 178,8 тыс человек. На втором месте Абхазия - 174,8 тыс человек. Чаще всего из Абхазии в Россию едут для того, чтобы проведать родных, на лечение, для отдыха, а также по работе или на учебу.

Откуда еще приезжали иностранцы в РФ в начале года? В десятку вошли Монголия, Южная Осетия, Грузия, Турция, Германия, Эстония, Саудовская Аравия и Индия.