Павильон Абхазии скоро откроется на ВДНХ

В московском парке ВДНХ в скором времени начнет работу павильон №6, принадлежащий Абхазии. Его реставрация недавно завершилась.

Торгово-выставочный центр "Абхазия" откроет двери для жителей и гостей столицы в павильоне №6 на ВДНХ в скором времени, передал мэр Москвы Сергей Собянин.

"В нем разместятся экспозиции, посвященные истории, культуре и достижениям страны, а также кафе национальной кухни"

- Сергей Собянин

Он напомнил, что павильон №6 "Химия", который ранее назывался "Литовская ССР", был отреставрирован в прошлом году. Мастера сумели восстановить скульптуру "Колхозник и колхозница с гербом Литовской ССР" и возродить несколько уникальных витражей, которые ранее были утрачены.

Стоит отметить, что павильон №6 передали в аренду Абхазии в 2014 году.