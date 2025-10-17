Вестник Кавказа

Россия вошла в тройку главных торговых партнеров Азербайджана в 2025 году

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Торговое сотрудничество России и Азербайджан в 2025 году продолжается. Россия вошла в тройку основных экспортеров и импортеров во внешнеторговом обороте Азербайджана за восемь месяцев.

Государственный комитет статистики Азербайджана назвал страны, с которыми активнее всего велась торговля в январе-августе текущего года.

На экспорт Азербайджан поставляет продукцию в 112 стран мира, импорт поступает из 167 стран.

Внешнеторговый оборот Азербайджана по нефти и газу за январь-август 2025 года составил $31,691 млрд, из них 52,5 % пришлось на экспорт.

Экспорт продукции ненефтегазового сектора вырос в денежном выражении с прошлого года на 10,3%, до $2,399 млрд. При этом в стоимости выражении экспорта преобладали поставки в Россию – почти 34%, Турцию – 16,4%, Швейцарию – 9,2% и Грузию – 9,0%.

Основной внешнеторговый оборот республики, согласно данным Государственного таможенного комитета АР, пришелся на следующие страны:

  • Италия – 25,9%,
  • Турция – 12,0%,
  • Россия – 10,4%,
  • Китая – 9,2%,
  • Германия - 3,2%.

Главными поставщиками продукции в Азербайджан стали:

  • Китай – 19,1%,
  • Россия – 16,8%,
  • Турция – 10,3%,
  • США –  5,0%,
  • Великобритания – 4,6%.

Главными приобретателями азербайджанской продукции оказались:

  • Италия – 46,7%,
  • Турция – 13,4%,
  • Россия – 4,8%.
