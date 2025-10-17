Россия вошла в тройку главных торговых партнеров Азербайджана в 2025 году

Государственный комитет статистики Азербайджана назвал страны, с которыми активнее всего велась торговля в январе-августе текущего года.
На экспорт Азербайджан поставляет продукцию в 112 стран мира, импорт поступает из 167 стран.
Внешнеторговый оборот Азербайджана по нефти и газу за январь-август 2025 года составил $31,691 млрд, из них 52,5 % пришлось на экспорт.
Экспорт продукции ненефтегазового сектора вырос в денежном выражении с прошлого года на 10,3%, до $2,399 млрд. При этом в стоимости выражении экспорта преобладали поставки в Россию – почти 34%, Турцию – 16,4%, Швейцарию – 9,2% и Грузию – 9,0%.
Основной внешнеторговый оборот республики, согласно данным Государственного таможенного комитета АР, пришелся на следующие страны:
- Италия – 25,9%,
- Турция – 12,0%,
- Россия – 10,4%,
- Китая – 9,2%,
- Германия - 3,2%.
Главными поставщиками продукции в Азербайджан стали:
- Китай – 19,1%,
- Россия – 16,8%,
- Турция – 10,3%,
- США – 5,0%,
- Великобритания – 4,6%.
Главными приобретателями азербайджанской продукции оказались:
- Италия – 46,7%,
- Турция – 13,4%,
- Россия – 4,8%.