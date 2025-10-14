За 9 месяцев текущего года товарооборот между Россией и Азербайджаном вырос на 4,6%. Об этом сообщает Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Рост товарооборота между Россией и Азербайджаном составил 4,6% за 9 месяцев 2025 года. Данные об этом предоставил Государственный таможенный комитет Азербайджана. Более 10% внешнеторгового оборота АР приходится на долю операций с Россией, сообщает ведомство.

С января по сентябрь текущего года экспорт азербайджанской продукции в РФ составил $884 млн, что составило 2,8% роста по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В целом в РФ ввезли почти 5% от объема общего экспорта АР, заявили в ГТК.

Также сообщается о росте поставок ненефтяной продукции из АР в РФ. Стоимость полученных товаров для России составила $878,9 млн, что говорит о росте экспорта в ненефтяном секторе из АР в РФ на 4,2% за январь-сентябрь 2025 года.

Отмечается рост экспорта российских товаров, сообщает ГТК. С января по сентябрь 2025 года из России в Азербайджан ввезли продукцию на $2,775 млрд. Рост в этом сегменте экспорта составил 5,1%, уточнили в ГТК.

Взаимосвязь экономики и политики

Эксперт дискуссионного клуба "Валдай", директор Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на явны спад в российско-азербайджанском товарообороте в третьем квартале 2025 года, который мог стать одним из мотивов для нормализации контактов Москвы и Баку во время встречи президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева на полях саммита СНГ в Душанбе.

"За первые шесть месяцев 2025 года рост товарооборота составил 16% по сравнению с первым полугодием прошлого года. Если за девять месяцев по сравнению с девятью месяцами прошлого года рост оказался около 5%, это означает, что в третьем квартале был определенный спад. То есть политический кризис имел воздействие на торговый оборот, в связи с чем возникла его преодоления", - прежде всего сказал он.

"Стоит отметить, что третий квартал, июль-сентябрь – это те месяцы, когда азербайджанский экспорт в Россию традиционно растет за счет сезонных поставок фруктов и овощей. Я так понимаю, статистика показывает, что ожидаемого роста в третьем квартале не произошло. Азербайджанский экспорт в это время или оставался на уровне прошлого года, или падал, а на его фоне экспорт российских товаров в Азербайджан увеличился. Отсюда и общий показатель в 4,6% роста товарооборота – он связан с подъемом российского экспорта в Азербайджан", - продолжил Фархад Мамедов.

Директор Центра исследований Южного Кавказа отметил, что власти двух стран не допустили распространения политического кризиса на сферу экономических связей России и Азербайджана. "Кризис дал метастазы в гуманитарной сфере и на уровне политического диалога, но меньше сказался на экономической плоскости, поскольку там, с учетом преобладания частного сектора, есть определенная инерция. Те же показатели роста товарооборота в 16% за первое полугодие — это результат решений, принятых в конце 2024 года. Я так понимаю, именно в тот момент, когда метастазы стали достигать экономического взаимодействия, был остановлен кризис в политических взаимоотношениях", - подчеркнул он.

"Разумеется, здесь очень важны действительно фундаментные связи Азербайджана и России в экономике. И российским компаниям традиционно интересно работать с Азербайджаном и в Азербайджане, и азербайджанскому бизнесу – с Россией. Налажена логистика. Плюс азербайджанский компонент на обоих концах этой цепочки: с нашей стороны в двусторонних экономических контактах участвуют граждане Азербайджана, а с российской стороны – граждане России преимущественно азербайджанского происхождения. Учитывая эти моменты, можно сказать, что в экономике кризис подействовал слабо", - заключил Фархад Мамедов.