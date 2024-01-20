Россия установила рекорд по экспорту гороха

Рекордным стал экспорт российского гороха в 2023 году. Главными покупателями стали Китай, Испания и Турция.

Экспорт бобовых из России резко вырос в 2023 году благодаря китайскому рынку. По поставкам за границу гороха установлен рекорд.

"В 2023 году российский экспорт гороха увеличился в 2,6 раза и достиг рекордного показателя в 2,9 млн тонн"

– центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ

На Китай пришлось свыше 1 млн т. Также в тройку основных покупателей гороха из РФ вошли Испания - свыше 600 тыс т и Турция - свыше 300 тыс т.

Более чем вдвое выросли зарубежные продажи и других зернобобовых - нута и чечевицы. Главным покупателем в обоих случаях выступила Турция.