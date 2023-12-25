Итоги 2023 года: Россия - главный поставщик нефти в Китай

Россия наращивает экспорт энергоресурсов в Китай. На 24% вырос экспорт нефти, оставив Россию лидером по поставкам, на 23% - экспорт в Китай СПГ.

В прошлом году Россия сохранила за собой лидирующие позиции по поставках в Китай нефти.

За 12 месяцев в КНР было направлено свыше 107 млн т нефти из РФ на сумму $60,644 млрд. При этом рост экспорта нефти из РФ в страну за год превысил 24%.

Россия продолжает поставлять в Китай нефти больше, чем любая другая страна, информирует главное таможенное управление КНР. В первую тройку поставщиков вошли также Саудовская Аравия - менее 86 млн т нефти, и Ирак - 54,8 млн т.

Отметим, что также Россия на 23% увеличила поставки в Китай сжиженного природного газа - до 8 млн т.