Россия стала главным импортером ненефтяной продукции из Азербайджана

В начале текущего года вырос экспорт из Азербайджана в Россию ненефтяной продукции. Россия - главный приобретатель таких товаров, а также второй крупный торговый партнер Азербайджана.

В январе-марте 2025 года в РФ из Азербайджана направлено ненефтяных продуктов на сумму $232,9 млн, информирует Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Ненефтяной экспорт в Россию вырос на 3,3% по сравнению с данными прошлого года и составил 30,17% от общего объема экспорта Азербайджана. В РФ экспортируется наибольшее количество азербайджанских ненефтяных продуктов.

Объем торговых операций между двумя странами в первом квартале года составил $1,4 млрд, что на 60,7% больше, чем за такой же период 2024 года. Торговый оборот с РФ составил в начале года 11,88% от общего торгового оборота Азербайджана. Россия стала второй страной, с которыми Азербайджан осуществляет наибольшее количество торговых операций.

Из Азербайджана в Россию в первом квартале поступило продукции на $233,8 млн, экспорт вырос на 2,1%. При этом импорт вырос на $81 и составили $1,2 млрд. Таким образом, Россия стала лидером среди государств, с которыми Азербайджан осуществляет наибольшее количество импортных операций.