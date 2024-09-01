Азербайджан и Турция стали главными экспортерами персиков в Россию

Основными поставщиками нектаринов и персиков в Россию стали Азербайджан и Турция. В прошлом году Россия импортировала почти 55 тыс т плодов из Азербайджана.

Турция и Азербайджан признаны главными экспортерами нектаринов и персиков в Россию по итогам прошлого года. Страны расположились на первом и третьем местах в рейтинге.

Известно, что в 2024 году Россия импортировала примерно 55 тыс т указанных азербайджанских плодов на $67 млн. Турция, в свою очередь, экспортировала почти 162 тыс т на $160 млн.

Отмечается, что между Турцией и Азербайджаном в списке расположился Узбекистан, у которого Россия в прошлом году закупила 86,6 тыс т на $80 млн.

По итогам 2024 года Россия приобрела более 361 тыс т нектаринов и персиков, потратив на это в общем свыше $371 млн. Кроме того, в рейтинге оказались Грузия и Китай.