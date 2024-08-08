Грузия заработала $26 млн на персиках и нектаринах

Экспорт персиков и нектаринов принес грузинской экономике за 2024 год $26 млн. Показатель, как сообщает Минсельхоз, вырос относительно 2023 года почти на $3 млн.

Поставки за рубеж персиков и нектаринов дали Грузии $26 млн, рассказали в Минсельхозе страны.

В общей сложности с мая по август включительно за границу страна продала 22,3 тыс т этих фруктов, что на 1,3 тыс т, или на 6%, превышает показатель за тот же период 2024 года.

Если говорить о стоимости экспорта, то она увеличилась на 13%, или, в абсолютном выражении, на $2,9 млн. При этом килограмм персиков, идущий на экспорт, с прошлого года подорожал на 6% до $1,17.

В министерстве также привели статистику за минувшее десятилетие. С 2014 года на экспорт было продано свыше 170 тыс т грузинских персиков, которые принесли стране $154 млн.