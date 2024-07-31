Урожай персиков в Дагестане превысит прошлогодние показатели

В прошлом году Дагестан не мог похвастаться ростом количество собранных персиков. В этом же гожу фермеры планируют произвести на 19% больше продукции – около 25 тыс т.

Совсем скоро в Дагестане доспеет урожай персиков: местные фермеры хотят собрать около 25 тыс т продукции в этом году. Эта цифра на 19% больше, чем прошлогодняя, рассказали в Минсельхозе региона.

За прошлый год дагестанские аграрии произвели около 21 тыс т персиков, что на 2 тыс т меньше, чем в 2022 году.

Персиковые поля в Дагестане занимают площадь в 25 кв км. Больше всего ими занята территория Сулейман-Стальского района – 6,5 кв км.

"В республике выращиваются разные сорта персиков, что позволяет предлагать потребителям широкий ассортимент продукции. Помимо внутреннего рынка, дагестанские персики поставляются в крупные города России, в том числе в Москву, Волгоград и в регионы Северо-Кавказского федерального округа"

- Минсельхоз Дагестана

Власти региона оказывают поддержку фермерам, выращивающим персики, что дает возможность увеличить объемы производства и качество урожая, добавили в ведомстве в диалоге с РБК.

Напомним, что в Москве уже появились точки с продажей арбузов из Дагестана – всего около 250 ларьков. Приобрести сочные культуры можно до 1 октября.