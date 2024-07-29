Москвичам предложили приобрести арбузы из Дагестана

Продажа дагестанских арбузов стартовала в Москве. В столичном регионе открылись 250 точек продаж бахчевых, которые будут функционировать до 1 октября.

Пресс-служба мэрии Москвы анонсировала старт реализации арбузов и дынь в столичном регионе. Сезон бахчевых в столичном регионе начался 3 августа.

В администрации города заявили, что по всему городу будут установлены порядка 250 торговых точек, в которых жители и гости Москвы смогут приобрести бахчевые культуры.

Данные места будут функционировать до 1 октября. Они будут размещены во всех районах столицы. В этом году число таких заведений возросло на 10%.

Отмечается, что москвичи могут стать обладателями арбузов и дынь из Дагестана, Астраханской и Волгоградской областей, Ставрополья и Кубани.