Вестник Кавказа

Москвичам предложили приобрести арбузы из Дагестана

Москвичам предложили приобрести арбузы из Дагестана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Продажа дагестанских арбузов стартовала в Москве. В столичном регионе открылись 250 точек продаж бахчевых, которые будут функционировать до 1 октября.

Пресс-служба мэрии Москвы анонсировала старт реализации арбузов и дынь в столичном регионе. Сезон бахчевых в столичном регионе начался 3 августа.

В администрации города заявили, что по всему городу будут установлены порядка 250 торговых точек, в которых жители и гости Москвы смогут приобрести бахчевые культуры.

Данные места будут функционировать до 1 октября. Они будут размещены во всех районах столицы. В этом году число таких заведений возросло на 10%.

Отмечается, что москвичи могут стать обладателями арбузов и дынь из Дагестана, Астраханской и Волгоградской областей, Ставрополья и Кубани.

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