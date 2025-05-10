Россия согласовала с Казахстаном запуски ракет с "Байтерека"

Россия и Казахстан согласовали запуски ракет с нового космического комплекса "Байтерек" на ближайшие три года – в планах двух стран три пробных космических старта, после чего начнутся плановые полеты ракет-носителей.

Власти России и Казахстана согласовали совместные планы по использованию нового космического комплекса "Байтерек" на казахстанском космодроме Байконур, сообщил сегодня в кулуарах сената страны вице-министр Минцифры республики Досжан Мусалиев.

Эксплуатация комплекса начнется с испытательного запуска без полезной нагрузки в конце 2025 года, космодром уже начали готовить к нему, еще два таких старта пройдут в 2026 и 2027 годах, поведал министр, передает Sputnik Казахстан.

"Начиная с 2028 года уже будут полноценные запуски. Планируется, что ежегодно их будет четыре. И три из них уже гарантировала российская сторона. Взаимодействие по "Байтереку" идет по отдельному межправительственному соглашению с Россией"

- Досжан Мусалиев

По проекту "Байтерек" Казахстан отвечает за модернизацию стартовой площадки, а Россия - за разработку и создание ракет "Союз-5". Ракета прибудет на космодром в октябре текущего года.

Напомним, ранее мы писали о том, что мажилис (парламент) Казахстана ратифицировал Протокол о внесении изменений в Соглашение от 22 декабря 2004 года между правительствами Казахстана и России о создании на космодроме "Байконур" космического ракетного комплекса "Байтерек", который вносит поправку о сдвиге сроков начала летных испытаний - в связи со сложившейся геополитической обстановкой и нарушению поставок оборудования и комплектующих они переносятся на декабрь 2025 года.