Первая ракета с "Байтерека" отправится в космос в конце 2025 года

Мажилис Казахстана сегодня одобрил Протокол о внесении изменений в Соглашение Казахстана и России по эксплуатации нового космического ракетного комплекса "Байтерек" – он заработает к концу текущего 2025 года.

Мажилис (парламент) Казахстана сегодня ратифицировал Протокол о внесении изменений в Соглашение от 22 декабря 2004 года между правительствами Казахстана и России о создании на космодроме "Байконур" космического ракетного комплекса "Байтерек", говорится в сообщении в официальном Telegram-канале казахстанского парламента.

"Протокол вносит поправку о сдвиге сроков начала летных испытаний - в связи со сложившейся геополитической обстановкой и нарушению поставок оборудования и комплектующих они переносятся на декабрь 2025 года. Увеличивается количество пусков от российской стороны с комплекса "Байтерек" с двух до трех в год в период с 2028 по 2039 годы. Данное изменение позволит достичь окупаемости проекта"

- Мажилис Казахстана

Реализация межгосударственного проекта позволит сохранить инфраструктуру и кадровый потенциал космодрома, а своевременный ввод комплекса в эксплуатацию позволит Казахстану создать полноценную космическую отрасль полного цикла - от разработки и создания космических аппаратов до их запусков, отмечается в сообщении.